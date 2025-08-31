Los autobuses de la EMT y Bicimad serán gratis mañana

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) y los viajes en bicicleta pública eléctrica Bicimad serán gratuitos este lunes 1 de septiembre, además del lunes 8 y el martes 9, coincidiendo con la vuelta al trabajo y al colegio tras las vacaciones de verano. La medida se aplicará desde esta medianoche hasta las 23.59 horas del lunes y, como en ediciones anteriores, los viajeros deberán validar su título de transporte o, en caso de no disponer de él, el conductor facilitará un billete sencillo sin coste.

La gratuidad de Bicimad incluye todos los trayectos de hasta 30 minutos de duración, convirtiéndose en una alternativa sostenible para los desplazamientos urbanos. Con 630 estaciones y 7.735 bicicletas repartidas por los 21 distritos de la ciudad, Bicimad superó los 9,95 millones de viajes en 2024. En la anterior jornada de gratuidad en abril, más de 39.400 usuarios con contrato básico se beneficiaron de la medida, según ha detallado el Ayuntamiento de la capital.

Por otro lado, desde enero de 2021, la gratuidad en los autobuses municipales se ha activado en 65 jornadas repartidas en 25 periodos, beneficiando a más de 68,86 millones de viajeros, incluidos 13,6 millones de usuarios no habituales. La iniciativa se ha aplicado en diferentes momentos del año, incluyendo la vuelta al colegio y al trabajo, episodios de alta contaminación, y campañas como el Black Friday. El Ayuntamiento mantendrá esta medida en jornadas con elevado tráfico y seguirá impulsando alternativas sostenibles de transporte urbano.

El Consistorio ha subrayado que estas iniciativas fomentan la movilidad sostenible y buscan promocionar el transporte público y la bicicleta frente al uso del vehículo privado, especialmente en fechas con alto número de desplazamientos.