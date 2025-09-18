Aviso amarillo en Madrid para despedir el calor: llega un frente frío

El calor de estos últimos días en la región tiene fecha de caducidad. Y será pronto. Mientras, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este jueves la alerta amarilla por altas temperaturas, con unas máximas dignas de pleno verano.

Esta alerta se activará desde las 13:00 a las 20:00 horas en toda la región con previsión de temperaturas que pueden alcanzar o superar los 36 grados en algunas zonas.

El cielo permanecerá despejado y aumentará la nubosidad en la sierra por la tarde, donde no se descartan lluvias débiles o algún chubasco aislado.

El viento soplará flojo variable.

Los termómetros oscilarán entre los 21ºC y los 35ºC en Madrid; los 18ºC y 37ºC en Alcalá de Henares; los 17ºC y los 38ºC en Aranjuez; los 19ºC y los 34ºC en Collado Villalba; los 21ºC y los 36ºC en Getafe y 21ºC y los 36ºC en Navalcarnero.

Este domingo llegan las lluvias y la bajada de temperaturas, algo que será evidente sobre todo el lunes, con 19 grados de máxima y siete de mínima. Así se mantendrá el resto de la próxima semana.