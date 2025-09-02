El Ayuntamiento de Madrid anula una multa, a una socia de Facua, por circular por Madrid un día que estaba en Sevilla

Rectificar es de sabios. Y retirar una multa, indebida, más. Facua Sevilla ha logrado que la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Ayuntamiento de Madrid anule una multa de tráfico de 200 euros que había recibido una socia por circular indebidamente con su coche por una zona de bajas emisiones un día en el que tanto ella como su vehículo no se movieron de Sevilla, ha informado Facua en un comunicado.

Según detalla la organización, Ana V.G., vecina de Alcalá de Guadaíra, recibió el pasado mes de marzo en su domicilio una carta postal del Ayuntamiento de Madrid. Para su sorpresa, se trataba de una multa de tráfico donde se le notificaba una infracción grave por "no respetar las restricciones de circulación derivadas de la zona de bajas emisiones de especial protección en Plaza Elíptica".

La infracción, supuestamente, había tenido lugar el 7 de diciembre de 2024 a las 20.48 horas. Tanto sus datos personales como los de su vehículo eran correctos. Eso sí, la multa no tenía ningún tipo de sentido ya que Ana, en la fecha indicada, estaba en Sevilla.

La notificación no venía acompañada de ninguna fotografía ni prueba que acreditase que el vehículo de esta mujer había circulado por dicha plaza madrileña en el día y la hora indicada.

Ana, socia de Facua Sevilla, se puso en contacto con la asociación para que defendiese sus intereses. El equipo jurídico preparó un escrito de alegaciones para que lo presentase en el organismo del Ayuntamiento de Madrid. Según Facua, era obvio que se trataba de un error al ser imposible que hubiese cometido la infracción de tráfico que le habían inculpado.

Fotografías en Sevilla

Junto a las alegaciones, presentó una serie de fotografías que había tomado con su móvil precisamente el 7 de diciembre y en las que estaba ella junto a su familia en varias localizaciones emblemáticas de Sevilla como Las Setas o La Giralda.

Los metadatos de los archivos con las imágenes ponían de manifiesto que habían sido realizadas ese día, por lo que suponían pruebas más que evidentes de que no había podido estar ese día con su coche en Madrid.

La respuesta del Ayuntamiento de Madrid a las alegaciones de esta socia de FACUA no llegó hasta el pasado mes de junio. En la nueva notificación que recibió en su domicilio, firmada por el Jefe del Servicio de Instrucción de Multas de Circulación, se le informaba del sobreseimiento y archivo del expediente sancionador, quedando de este modo anulada la multa.