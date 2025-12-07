El Ayuntamiento volverá a peatonalizar este domingo un tramo de Bravo Murillo

El Ayuntamiento de Madrid volverá a cerrar al tráfico este domingo un tramo de la calle Bravo Murillo, en el distrito de Chamberí, coincidiendo con el puente de diciembre. La iniciativa, impulsada por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, se retoma tras la “buena acogida” que obtuvo la prueba piloto realizada el pasado 12 de octubre, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El corte afectará a aproximadamente 450 metros de Bravo Murillo, concretamente al tramo comprendido entre la plaza de Juan Zorrilla y las calles José Abascal y Cea Bermúdez. La peatonalización estará operativa entre las 9:00 y las 20:00 horas, un horario diseñado para coincidir con uno de los fines de semana con mayor afluencia de peatones en las calles de la capital.

El Ayuntamiento ha explicado que esta intervención forma parte de los objetivos establecidos en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, orientada a potenciar la movilidad sostenible, reducir la contaminación y favorecer espacios urbanos destinados al paseo y la convivencia ciudadana. La propuesta está alineada también con el proyecto regional Milla Canal, planteado por la Comunidad de Madrid, que busca transformar las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II y su entorno en Chamberí, creando más de un kilómetro de espacio abierto dedicado al deporte, la cultura y la vida social.

Itinerarios alternativos para vehículos privados

Con el fin de minimizar el impacto en el tráfico, el Consistorio ha diseñado tres desvíos alternativos para los conductores que circulen por la zona:

Vehículos por Bravo Murillo: deberán girar a la derecha en la plaza de Juan Zorrilla hacia la avenida de Filipinas, ya que no podrán continuar recto por el tramo cortado.

Vehículos por Ríos Rosas: al no poder girar a la izquierda hacia Bravo Murillo, tendrán que seguir recto dirección avenida de Filipinas.

Vehículos por avenida de Pablo Iglesias: sin posibilidad de incorporarse a Bravo Murillo desde la plaza de Juan Zorrilla, deberán girar a la derecha hacia avenida de Filipinas.

Estos desvíos estarán señalizados y supervisados por el dispositivo de Agentes de Movilidad, que se desplegará durante toda la jornada para garantizar el control de accesos a garajes y facilitar la salida de los vehículos estacionados en plazas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).

Afectaciones al transporte público

Tres líneas de la EMT Madrid modificarán su recorrido durante la peatonalización:

Línea 3 (San Amaro – Puerta de Toledo)

Línea 37 (Cuatro Caminos – Puente de Vallecas)

Línea 149 (Plaza de Castilla – Tribunal)

Al llegar a la plaza de Juan Zorrilla, estas líneas continuarán por la avenida de Filipinas, enlazarán con la calle Galileo y accederán desde allí a Cea Bermúdez, recuperando posteriormente su ruta habitual.