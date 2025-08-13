Ayuntamientos inútiles

Los madrileños, y nacionalizados, están de vacaciones por el mundo y España. No todos pueden permitirse salir de este horno porque carecen de recursos. Uno de cada cuatro ciudadanos, según el Ayuntamiento de Madrid, no puede salir una semana de vacaciones. Me imagino que en el resto de la región, con menos poder adquisitivo, la cifra aumentará.

La duración media de nuestras «vacas» es de una semana, nos gastamos 1.100 euros por persona y nos gusta Andalucía (no me extraña), Comunidad Valenciana y Canarias.

Ayer, este caminante estuvo en la cima de Navacerrada y daba pena. Parece un pueblo abandonado. No había nadie. Me cobraron cuatro euros por una «sin». Uno que viene del Pirineo Aragonés de visitar su tierra, y a sus padres enterrados junto a la Peña Foratata (Sallent de Gállego), no puede más que sentir vergüenza por el poco desarrollo turístico de calidad que tiene gran parte de nuestra región.

El Valle de Tena (Huesca), y muchos de los cercanos, tienen unas buenas instalaciones y alternativas de ocio y parece que hay buena coordinación. Y la mejor prueba es que está lleno parte de julio y todo agosto. De Asturias no les cuento nada... ¿Son las sierras de Madrid más feas que otros puntos de España?

Hay lugares magníficos. Creo que no ha habido ni empresarios que apostaran por su tierra, ni autoridades animando. Viven de las rentas.

Sólo El Escorial parece un lugar de primer nivel. Gran parte de las localidades podrían ser estupendas, pero están en manos de ayuntamientos incompetentes que no saben mantener ni siquiera sus calles limpias, sin baches, asfaltadas y bonitas para disfrute ya no de los turistas, sino de sus propios habitantes.