Ayuso entrega la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la Vuelta Ciclista a España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que el Gobierno regional va a otorgar la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid en el próximo Dos de Mayo a la Vuelta Ciclista a España y la Medalla Internacional al ganador de esta competición, el deportista danés Jonas Vingegaard. “Este ciclista internacional no merece ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes provocaron”, ha señalado la presidenta durante el Pleno de la Asamblea de Madrid a la bancada de la oposición, en referencia a las protestas y altercados que se produjeron el pasado domingo durante la final de la Vuelta en Madrid. Sobre la Vuelta Ciclista a España, Díaz Ayuso ha subrayado que es “una de las competiciones internacionales de las que el pueblo de Madrid” se siente más orgulloso pese a que la han intentado “desguazar”. “Así que por el deporte, la libertad y por ser Madrid una región de integración abierta al mundo y alegre vamos a ver estas dos condecoraciones”, ha remarcado.

La Vuelta Ciclista a España, también conocida como La Vuelta, celebraba este año una edición especial, ya que cumplía su 90 aniversario. Disputada por primera vez en 1935, desde su creación la carrera ha sido suspendida en cuatro ocasiones: desde 1937 hasta 1940 debido a la Guerra civil española, desde 1943 hasta 1944 por la Segunda Guerra Mundial y a la mala situación económica de España, en 1949 y desde 1951 hasta 1954. El pasado domingo fue cancelada la última etapa que transcurría desde el municipio de Alalpardo hasta el centro de la capital, tras semanas de incidentes provocados por manifestantes propalestinos a causa de la presencia del equipo Israel-Premier Tech. El danés Jonas Vingegaard, vencedor de la última edición, no pudo subir al podio, ya que se anuló la ceremonia. A nivel internacional, la española es una de las tres Grandes Vueltas y pertenece al calendario UCI World Tour. Vingegaard, actualmente con el maillot del equipo Visma, ha cosechado tres Grandes Vueltas tras lograr dos Tours de Francia en 2022 y 2023. La Comunidad de Madrid patrocinaba este evento en cumplimiento de su objetivo de difusión de las actividades físicas y del deporte entre todos los sectores de la población. No en vano, el ciclismo es un deporte que despierta gran interés tanto a nivel nacional como autonómico. Según los últimos datos actualizados del Consejo Superior de Deportes, correspondientes a 2023, cuenta con 69.805 licencias a nivel nacional, de las cuales 5.803 son mujeres y 64.002 hombres, y con un total de 3.682 clubes a nivel estatal. En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, existen 3.227 deportistas federados, de los cuales, 360 son mujeres y 2.867 hombres, y hay 179 clubes, según datos de la temporada 2023/24. Además, el ciclismo es una de las más demandadas por los escolares madrileños en los programas deportivos propios de la Comunidad de Madrid. En la actualidad se desarrolla en el Programa Madrid Comunidad Deportiva, impartiéndose en 40 centros escolares con 2.000 participantes. Además, se trata de una modalidad deportiva también incluida en el Programa de Mañanas Activas con 21 centros y 1.050 participantes.

Medalla Internacional

La Medalla Internacional, en virtud de la reciente Ley 2/2024, aprobada por la Comunidad de Madrid, es una condecoración que se otorga como gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a personalidades y representantes de otros países, así como a los máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea. En los últimos años han recibido la Medalla Internacional el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó (2020); el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); el de la República de Ecuador, Daniel Noboa (2023) y el de Argentina, Javier Milei (2024).