Ayuso lamenta que Madrid diera una imagen de "un Sarajevo en guerra" con La Vuelta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que este domingo Madrid diera una imagen de "un Sarajevo en guerra" y de una ciudad en la que "se persigue a los judíos", refiriéndose las protestas propalestinas durante el paso de La Vuelta que dejaron ayer dos detenidos y 22 policías heridos leves. Y todo ante las palabras deldelegado del Gobierno, que ha "celebrado" su fracasado dispositivo de seguridad.

"Muchos de los turistas ayer tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid dando una imagen de un Sarajevo en guerra, probablemente hoy en el aeropuerto se han encontrado encima colas kilométricas, incluso algunos habrán perdido sus aviones por la nefasta gestión que el Gobierno hace", ha valorado el respecto la dirigente autonómica en una entrevista en "esRadio".

Así, ha criticado que muchas personas se van a ir de la capital con la sensación de que es "un desastre" y de que es una ciudad en la que hay "inseguridad". Además, ha querido trasladar todo su apoyo a los judíos que viven en Madrid y a todos los israelíes que no son judíos y que viven en la región.

"Un deportista no es culpable de su gobierno, ni un artista, ni un empresario, sino por ejemplo Alcaraz no podría ir por el mundo. Imagínate si cada vez que nuestros deportistas tienen que pedir perdón por el mundo por tener este Gobierno, si empezáramos a boicotear el deporte, y todos los demás como lo están haciendo con la universidad, con tantas cosas, nos llevarían a los peores episodios del siglo XX, contra los judíos, contra Israel, pero también contra Occidente, y contra el Estado", ha subrayado.