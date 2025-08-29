Back to Hogwarts Madrid 2025: cómo conseguir entradas gratis en el Museo del Ferrocarril

Cada 1 de septiembre, la magia de Harry Potter regresa de forma especial. Se celebra el Back to Hogwarts, la tradición global que conmemora la salida del Expreso hacia Hogwarts y que une a miles de fans en distintas ciudades del mundo. Londres fue pionera, Barcelona lo adaptó con una gran exposición y Madrid, que debutó el año pasado en Príncipe Pío, repite este 2025 con una experiencia gratuita y única en el Museo del Ferrocarril.

El origen de “Back to Hogwarts”

La fecha del 1 de septiembre está grabada en la memoria de los lectores y espectadores de la saga, pues es el día en que los jóvenes magos parten hacia el colegio de magia y hechicería desde el icónico andén 9¾. Desde hace años, miles de personas se reúnen en Londres para conmemorar este momento, convirtiéndolo en una cita fija del calendario fan.

Más que un simple evento, "Back to Hogwarts" se ha transformado en un ritual de comunidad y nostalgia, donde generaciones enteras reviven la emoción de “volver a clase” en Hogwarts.

Londres: la celebración original

En la estación de King’s Cross, la explanada entre los andenes se llena de seguidores vestidos con túnicas y bufandas de Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin. El momento más esperado llega a las 11:00, con una cuenta atrás que simboliza la partida del Expreso. Juegos, actuaciones y actividades convierten a Londres en el epicentro mundial de la magia potteriana.

Barcelona: la magia hecha exposición

Barcelona se ha sumado a la tradición a su manera, con la exposición Harry Potter: The Exhibition, que ha llevado a la ciudad réplicas de escenarios como el Gran Comedor, el Bosque Prohibido, la sala común de Gryffindor o el despacho de Dumbledore. Una experiencia más contemplativa, pero igualmente mágica, que permite interactuar con objetos, trajes originales y actividades tecnológicas.

Madrid se suma por segunda vez

Tras la primera edición celebrada en 2024 en Príncipe Pío, este 2025 Madrid repite con un nuevo formato, y la cita será en el Museo del Ferrocarril los días 31 de agosto y 1 de septiembre.

Los asistentes podrán recorrer un espacio decorado como el mítico andén 9¾ y otros rincones del castillo, en un recorrido inmersivo de unos 30 minutos. La experiencia es gratuita, pero las entradas nominativas y limitadas ya están agotadas. Aun así, el evento mantiene la posibilidad de acceder haciendo cola en el exterior durante las dos jornadas. El gran momento será la cuenta atrás del 1 de septiembre a las 11:00, recreando la salida del Expreso hacia Hogwarts.

Diferencias entre Londres, Barcelona y Madrid

Aunque las tres ciudades comparten la misma inspiración, cada una lo adapta a su estilo. Londres es el origen y mantiene el ritual multitudinario en King’s Cross, con miles de fans reunidos para corear la cuenta atrás a las once en punto. Barcelona ha apostado por un formato más expositivo, donde los visitantes se sumergen en escenarios emblemáticos y objetos originales de las películas, con un enfoque museístico y tecnológico.

Madrid, en cambio, ofrece una propuesta más breve pero muy inmersiva, con un recorrido decorado en el Museo del Ferrocarril que transforma un espacio real en la puerta de entrada a Hogwarts.

Por qué estas ciudades celebran esta tradición

Back to Hogwarts no es solo un evento temático, es un fenómeno cultural que sigue creciendo. Londres mantiene la tradición, Barcelona ofrece una versión expositiva, y Madrid comienza a consolidar su lugar con una segunda edición que transforma el Museo del Ferrocarril en un rincón mágico. Una cita breve, gratuita y muy demandada que demuestra que la magia de Hogwarts sigue viva, más de dos décadas después del primer viaje en el Expreso.