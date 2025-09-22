Bajón térmico y heladas en Madrid a las puertas del otoño

Giro radical en el tiempo. Las temperaturas experimentarán este lunes un descenso generalizado en la Comunidad de Madrid, con mínimas de 7 grados centígrados en Collado Villalba y máximas de 23 en Aranjuez, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Todo para recibir al otoño.

Este lunes se espera cielo poco nuboso o despejado con alguna nubosidad baja de madrugada en cotas altas de la sierra que podría ir asociadas con brumas y por la tarde intervalos de nubes de evolución que no llegarán al tercio sur.

Habrá heladas débiles en zonas altas de la sierra. Además, soplará viento flojo de componente norte con intervalos moderados en cumbres, tendiendo temporalmente a variable zonas llanas durante las horas centrales.

Los termómetros oscilarán entre los 11ºC y los 21ºC en Madrid; los 9ºC y 22ºC en Alcalá de Henares; los 10ºC y los 23ºC en Aranjuez; los 7ºC y los 20ºC en Collado Villalba; los 10ºC y los 22ºC en Getafe y 9ºC y los 22ºC en Navalcarnero.

Una situación que se mantendrá durante los próximos días, a la espera de un repunte de las máximas en el denominado veranillo de San Miguel. Un intervalo cálido que rompe la rutina del inicio de otoño, que se celebra el 29 de septiembre, justo cuando el otoño cumple su primera semana, y nos recuerda que el verano todavía no ha acabado... pero sí. Ha acabado.