El bajón térmico en Madrid es un espejismo: esta misma semana vuelve el calor

Septiembre comienza con una jugarreta. La de hacer creer a algunos que las olas de calor o el calor intenso era cosa del pasado. Nada más lejos de la realidad. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este lunes apunta a un descenso en las temperaturas mínimas y máximas, que alcanzarán los 25ºC en Madrid. Pero esto es hoy lunes.

Así, los cielos estarán poco nubosos al principio, excepto en la Sierra, donde habrá nubosidad baja con probables brumas o nieblas en cumbres, aumentando a partir de mediodía a nuboso con nubosidad de evolución en toda la Comunidad. El viento será flojo del noroeste.

Los termómetros oscilarán entre los 15ºC y los 25ºC en Madrid; los 13ºC y 27ºC en Alcalá de Henares; los 13ºC y los 27ºC en Aranjuez; los 11ºC y los 23ºC en Collado Villalba; los 14ºC y los 26ºC en Getafe y 13ºC y los 26ºC en Navalcarnero.

A partir del próximo miércoles, las máximas superarán los 30 grados en la región madrileña, especialmente en el sur. Con todo, las mínimas, por la noche, no superarán los 20 grados, algo que permitirá el sueño.