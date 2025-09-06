Bajón térmico en Madrid este domingo con posibilidad de chubascos

Cambio a la vista en los cielos madrileños. Los termómetros bajarán de forma notable este domingo en la Comunidad de Madrid, con máximas de 28 ºC, en una jornada en la que predominará la inestabilidad, con posibles lluvias y chubascos durante el día, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A diferencia de los últimos días, el domingo descenderán las temperaturas máximas hasta los 27 y 28 ºC, y las mínimas se mantendrán en torno a los 18 y 20 ºC.

Los cielos amanecerán nubosos o cubiertos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso al final el día, y no se descartan lluvias y chubascos, que serán más probables en la sierra.

El viento será flojo, con predominio del suroeste.

Una bajada de temperaturas en toda la región que se mantendrá durante la semana, con máxima que no superarán los 26 grados.