El bebé concebido supondrá las mismas ventajas que el ya nacido en la Comunidad de Madrid

Este mismo mes el Gobierno madrileño también ha iniciado la tramitación de la nueva Ley para considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar. La normativa se encuentra actualmente en proceso de consulta pública, y estará aprobada por la Asamblea de Madrid antes de Semana Santa. La normativa se enmarca en la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022/26 de la Comunidad de Madrid y pretende garantizar una cobertura específica en beneficio de las familias. La región será la primera en dar este reconocimiento con carácter general.

Así, en el ámbito de las competencias de la Administración regional, se podrá aplicar desde que se acredite el embarazo. De esta forma, las familias tendrán los mismos beneficios y derechos en la concesión de ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar, entre ellas las becas para el estudio de Bachillerato, el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, comedor escolar o el alquiler joven. Además, quienes tengan dos hijos y estén esperando un tercero podrán acceder a las ventajas previstas para las familias numerosas. Esta medida también se extenderá a las ayudas fiscales, así como la deducción en el impuesto sobre la renta, por gastos escolares, la exención de tasas y otras bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano. Una vez que la Ley autonómica entre en vigor, las familias podrán solicitar estas subvenciones, acreditando el embarazo a través de la presentación de un informe médico.

En el mismo encuentro, García Martín adelantó también que el Gobierno regional abrirá una nueva Oficina Central de Atención al Ciudadano (OAC) junto a la Puerta del Sol, en la calle Carretas número 4, edificio que pertenece a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. Esta nueva sede atenderá sin necesidad de cita previa, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, y los sábados de 09:00 a 14:00 horas, y abrirá sus puertas en el último trimestre de 2026. El espacio está diseñado para ser totalmente accesible e innovador y, como novedades, habrá facilitadores para orientar en las gestiones a personas vulnerables, especialmente de avanzada edad o con discapacidad. La Comunidad de Madrid es pionera ya en la implantación de esta figura.