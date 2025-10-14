La bofetada electoral de Almeida a Pedro Sánchez en la cara de Tezanos

Una ventana de oportunidad. Eso es lo que, desde Moncloa, se está esperando para convocar elecciones. O al menos por ahí apuntan los "analistas" monclovitas ante las horas bajas del presidente Sánchez, rodeado de escándalos, familiares y de partido. Por lo que parece, esa "ventana de oportunidad" no ha llegado. Él último en apuntar a ello es el alcalde de Madrid. José Luis Martínez-Almeida ha opinado que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se cree el último CIS -coloca al PSOE quince puntos por encima del PP, con una estimación de voto del 34,8% por el 19,8% de los 'populares', y pone a Vox a sólo dos puntos de los de Alberto Núñez Feijóo- porque si lo hiciera hubiera convocado elecciones ya.

"El primer escéptico de Tezanos no soy yo, es Sánchez", ha contestado a la prensa desde Bruselas, donde recogerá el premio European Heritage Award/Europa Nostra Award 2025 concedido a la restauración de la Puerta de Alcalá, y desde donde participa en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades.

"Si fuera presidente del Gobierno y tuviera a mi mujer a punto de ser imputada, si tuviera a mi hermano sentado en el banquillo, si tuviera al fiscal general de Estado con fecha de juicio abierta, si tuviera a mis compañeros del Peugeot uno en la cárcel y los otros dos puede que en la cárcel esta semana y el CIS me da 15 puntos de ventaja, convocaba a elecciones mañana", ha replicado el primer edil madrileño.

Martínez-Almeida es de la opinión de que Sánchez "por alguna razón no convocará elecciones en este escenario que le dibuja Tezanos, salvo que no se lo crea, como lo hace todo el mundo".