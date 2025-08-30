Los bomberos de la Comunidad de Madrid rescatan a un burro que se había caído dentro de un pozo en Robledo de Chavela

Un burro fue rescatado por los bomberos de la Comunidad de Madrid después de caer en un pozo de una finca rural en Robledo de Chavela. El suceso ocurrió el pasado jueves cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso alrededor de las 19:00 horas, iniciando de inmediato las operaciones de rescate. El animal había quedado atrapado en el interior del pozo, donde además existía presencia de agua que complicaba la situación.

Operativo técnico de rescate

Los bomberos madrileños desarrollaron una complejaoperación que se prolongó hasta horas nocturnas. Los efectivos especializados tuvieron que instalar un sistema de arneses especialmente diseñado para animales con el fin de poder extraer al burro de forma segura desde el interior del pozo. La intervención requirió de considerable esfuerzo técnico y físico por parte de los rescatistas.

La operación culminó con éxito cuando lograron sacar al animal del pozo después de varias horas de trabajo. Una vez en superficie, los servicios de emergencias realizaron una revisión exhaustiva del estado del equino. Según confirmaron las mismas fuentes, el animal se encontraba en buen estado de salud a pesar del trauma vivido y las condiciones del accidente.

Este tipo de intervenciones con animales requieren equipamiento específico y personal entrenado para manejar situaciones de riesgo en espacios confinados como pozos y zanjas.