Los bomberos extinguen un incendio forestal que amenazaba varias viviendas en Collado Mediano

Quince dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado sofocar esta madrugada un incendio forestal en la localidad de Collado Mediano.

Durante más de dos horas, los bomberos han luchado contra las llamas que, como muestran los vídeos publicados en redes sociales, se encontraban cerca de algunas viviendas, que han quedado ligeramente afectadas.

Según ha explicado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid en su cuenta de la red social X, no se han registrado heridos, si bien las llamas han afectado a una superficie de una hectárea de zona forestal y a tres chalets de forma leve, fundamentalmente en sus jardines.

La rápida intervención de los Bomberos ha conseguido controlar el fuego en apenas un par de horas, pese a tratarse de un incendio complejo por el viento y la orografía del lugar, han apuntado fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a Europa Press. Asimismo, han participado en el operativo la Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local.

Por otro parte, Protección Civil de Collado Villalba ha intervenido en un incendio por la mañana, sobre la 10.00 horas, próximo a la fuente del Cornocal en el Cerro el Telégrafo, entre los términos de Moralzarzal y Collado Villalba.

Según ha dado a conocer el Ayuntamiento de la localidad, medios aéreos y terrestres de la Comunidad de Madrid, junto a las dotaciones de Protección Civil de Collado Villalba y Moralzarzal, han intervenido rápidamente sofocando y controlando el incendio, sin que afectase a la masa arbórea, quemándose solamente una superficie de pastos.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Collado Villalba ha transmitido el agradecimiento a los ciudadanos que gracias a sus avisos se ha podido actuar rápidamente evitando la propagación del incendio.