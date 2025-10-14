Se busca un charco

El aborto, a pesar de que se hable de este acto como quien se fuma un puro, es un tema muy delicado. La izquierda acusa al PP de Madrid de querer limitar ese derecho. El Partido Popular lo usa para hacerse un lío. Uno piensa que no es un acto progresista como nos quieren hacer creer, pero este es un país libre.

La derecha ya no es como antes y muchas mujeres lo aprueban y practican para embarazos no deseados sin ningún problema. Este caminante tiene tres amigas que abortaron en un día, y no tuvieron el post ese del que habla el Ayuntamiento de Madrid (que parece que no existe como tal), pero les puedo asegurar que lo pasaron mal y las tres eran progres.

Cuando uno era joven la mujer que abortaba en España era encarcelada, lo que hacía que viajaran a Londres a interrumpir su embarazo. También había personas que, sin capacidad médica, ejercían y en ocasiones terminaban en la página de sucesos y la mujer con una hemorragia en el hospital.

La derecha ha aceptado la ley para que la mujer que lo desee pueda abortar, mientras a la izquierda no le gusta que los médicos de la sanidad pública puedan negarse a realizar estas intervenciones y los quieren incluir en unas listas (¿negras?). No tragan la libertad y que las mujeres en Madrid tengan que ir a la privada con cargo a los presupuestos públicos.

Cualquier charco es bueno para que el PP se meta en un lío y en este caso a nivel nacional. Mucha gente aún no sabe qué cree este partido sobre la guerra en Gaza y tampoco, visto lo visto sobre, el aborto. ¿Cuál será el próximo charco en el que se tirarán de cabeza?