El calor abandona Madrid: las máximas caerán a los 21 grados

Septiembre se consume, día a día, con la llegada del otoño en el horizonte. Y el calor sigue. Con fuerza. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en la Comunidad de Madrid temperaturas en ligero ascenso, con máximas de hasta 36 grados centígrados en el sur, aunque en la Sierra los termómetros se mantendrán sin cambios. Los cielos estarán poco nubosos o despejados.

El viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente sur durante las horas centrales.

Los termómetros oscilarán entre los 19ºC y los 34ºC en Madrid; los 15ºC y 35ºC en Alcalá de Henares; los 16ºC y los 36ºC en Aranjuez; los 17ºC y los 37ºC en Collado Villalba; los 18ºC y los 34ºC en Getafe y 18ºC y los 34ºC en Navalcarnero.

El calor, con todo, se mantendrá los próximos días, aunque el próximo lunes la cosa cambiará de manera drástica. Las máximas no superarán los 21 grados en la región. Fresco en contraste con los más de 35 grados de estos días.