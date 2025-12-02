Carmena en la EMTortuga

C reo que Manuela Carmena fue una buena alcaldesa con un equipo que, salvo honrosas excepciones, era la banda de Pancho Villa. Alguno mereció mi desprecio más absoluto como ese individuo que se burló de Irene Villa .Siempre me pareció una persona seria y pienso que se dio cuenta pronto de que algunos/as de los concejales/as con los que se había embarcado eran poco maduros/as, vamos que creían en la revolución pendiente. Nuestra alcaldesa es muy conocida en el barrio y no vive precisamente en terreno izquierdoso. Los ciudadanos saben distinguir a la gente y ella, históricamente desde la izquierda seria, supo labrarse un prestigio que ha mantenido. No echa de menos su trabajo y se ha adaptado bien a ser una ciudadana más.

En el bus que compartí le recordé la época en la que logró desterrar las «astillas» de los juzgados madrileños. Era una corruptela por la cual algunos funcionarios colaban los procedimientos después de una propina. Tiene, como todos los jubilados, su tarjeta de la Comunidad para viajar gratis en el transporte público y comparte con este caminante su impresión de que la EMTortuga ha perdido en los últimos años, pues tenemos que estar mucho más tiempo en las paradas. Esta semana el Ayuntamiento ha anunciado la contratación de 40 nuevos conductores, algo que me temo no va a servir para reducir los retrasos que tienen al aumentar líneas y servicios sin planificar. Mis amigos de la EMTortuga me dan la razón.

Comparto con nuestra alcaldesa que nuestro centro de salud funciona bien y «cuando las cosas funcionan hay que decirlo», afirma, y que es mejor comprar unas copas en la ferretería del barrio que en Amazon, donde son chinas (malas) y te pueden llegar rotas.