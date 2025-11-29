La Casa de Campo de Madrid acoge este sábado el festival Gluten Free

Una ocasión para encontrarse y disfrutar. Para compartir y crecer en la atención social que merecen. El Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo acoge este sábado el festival Gluten Free, que espera reunir a 4.000 celíacos y sensibles al gluten, ha informado en un comunicado la organizadora del evento, la Asociación de Celíacos y Sensibles.

Será la edición número 41 del festival, presentado como el "más importante del país", de 11 a 19 horas, con la presencia de 27 expositores, entre marcas, tiendas, obradores y restaurantes sin gluten que mostrarán a los asistentes sus novedades y productos.

La organización pone además a disposición del público talleres y actividades para adultos y niños. Los socios de la asociación reciben dos entradas gratuitas para acceder, han recordado.