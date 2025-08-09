La Casa de la Moneda que la piqueta convirtió en la plaza de Colón de Madrid

No hay que remontarse mucho en el tiempo. Es una historia relativamente cercana. Sobre los actuales Jardines del Descubrimiento de la plaza de Colón -junto a la Biblioteca Nacional- estuvo desde 1861, hasta su derribo en 1970, la antigua Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Levantada con ladrillo y piedra, este gran edificio se dividía en dos pabellones gemelos –uno en cada extremo de la plaza–. En un principio, en aquella época de desarrollismo, que se llevó por delante innumerables palacetes en la Castellana, se planteó conservarlos y estructurar el jardín entre ambos, pero finalmente fueron víctimas de la piqueta. Ese fue el fin de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (F.N.M.T), creada por la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, que fundiría en una sola institución la Casa de la Moneda y la Fábrica del Sello. Bueno, en realidad, más que acabar con la institución numismática, lo que significó a la postre, fue un cambio de ubicación.

Grabado de la original fábrica de moneda en el Madrid de 1865 Ayuntamiento de Madrid

Lo cierto, sentimentalismo aparte, es que en 1964, el edificio de Colón resultaba insuficiente para las necesidades del Estado, por lo que se decidió su traslado al numero 106 de la calle Jorge Juan, donde ha permanecido hasta el día de hoy. El edificio de Colón, pese a las numerosas opiniones en contra, fue demolido y reemplazado por los Jardines del Descubrimiento, que serían inaugurados en 1970 por el entonces Alcalde de Madrid, Carlos Arias Navarro y el Centro Cultural de la Villa de Madrid, inaugurado en 1978.

Sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Museo Ayuntamiento de Madrid

La sede de Doctor Esquerdo y el Museo Casa de la Moneda

El nuevo edificio de la calle Jorge Juan se construyó con un claro estilo racionalista y funcional, con amplias dependencias. No está abierto al público, por lo que no se puede visitar. La entrada de la fachada principal situada en el numero 36 de la calle Doctor Esquerdo, permite el acceso al Museo Casa de la Moneda. Considerado como uno de los museos más importantes del mundo en su género, en sus salas se exhiben colecciones de numismática, filatelia y prefilatelia, billetes y otros medios de pago, lotería y juegos, así como la maquinaria y útiles para su fabricación empleados por la Real Casa de la Moneda a lo largo de su historia.

Además de imprimir billetes de banco y sellos, la F.M.N.T. produce documentos oficiales como el DNI o el pasaporte, cartones de bingo, billetes de lotería y tarjetas inteligentes.