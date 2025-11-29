Caza furtiva en el Monte de El Pardo: un detenido y un investigado

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra por un delito de caza furtiva en el Monte de El Pardo, en Madrid, a quienes han intervenido una cabeza de ciervo, dos de gamos y una pala de gamo cortada valorados en más de 8000 euros.

Según ha informado este sábado la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, el presunto autor y la persona investigada están acusados de un supuesto delito contra la flora y la fauna.

El equipo de guardas rurales del monte de El Pardo sorprendió a tres personas que estaban cazando de forma furtiva tras escuchar cinco disparos a diferentes horas de la noche y logró dar alcance a uno de ellos hasta la llegada de miembros de la Guardia Civil del Puesto Principal de Las Rozas, mientras que los otros dos huyeron.

Los presuntos autores habían saltado el vallado perimetral del coto privado de caza, y se encontraban realizando caza furtiva con silenciador y visor nocturno y térmico para no ser descubiertos.

El presunto autor portaba en su mochila una cabeza de ciervo, dos cabezas de gamo, un hacha, un pasamontañas, un visor nocturno y diversas herramientas para la caza.

Agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil llevaron a cabo la inspección ocular en las zonas de la finca de El Monte de El Pardo donde se abatieron los animales y encontraron tres especímenes abatidos y decapitados pertenecientes a un ciervo y dos gamos.

Se tomaron muestras de ADN de los cadáveres abatidos y de las cabezas cortadas con el objeto de determinar si pertenecen a los mismos animales.

Tras la investigación realizada se identificó e investigó a otro de los presuntos autores y se comprobó que tanto el detenido como el investigado cuentan con varias infracciones a la ley de caza.

Por otro lado, agentes del Seprona en cotos de caza privados de Getafe y Torrejón de Ardoz (Madrid) han investigado a otros cinco presuntos autores por caza de liebres sin licencia de caza, sin permiso del titular del coto, además de realizarla en día no hábil para el ejercicio de la caza.

En el caso de Getafe, llevaban un galgo con un señalamiento en vigor por delito de hurto, al haber sido sustraído previamente a su propietario.