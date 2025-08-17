Cercedilla revive la primera carrera por montaña documentada en la Sierra de Guadarrama

Cercedilla acogerá el próximo 31 de agosto la VII edición de la Carrera Siete Picos Integral, una prueba que conmemora la que está considerada como la primera carrera por montaña documentada en la Sierra de Guadarrama. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 22 de agosto, según ha informado el Ayuntamiento en su perfil oficial en la red social X.

La cita, de alta dificultad, arrancará a las 9:30 horas en la Plaza Mayor de Cercedilla y recorrerá algunos de los enclaves más emblemáticos del parque nacional. Los corredores afrontarán un trazado de 17 kilómetros, que discurre por la Vereda de las Encinillas, la Pradera de Navarrulaque, la Senda Herreros y el Collado de Ventolera (también conocido como Collado de Hoyo Redondillo).

Desde allí se acomete el ascenso por la Crestería de Siete Picos hasta alcanzar el Segundo Pico, punto desde el que se inicia el descenso hacia la Pradera de Majalasna para regresar después a Navarrulaque y concluir en el casco urbano de la localidad.

La inscripción tiene un coste de 18 euros e incluye la camiseta oficial del evento. Puede formalizarse a través de la página web municipal, mientras que el Ayuntamiento ofrece información adicional en el teléfono 918 523 592 y el correo electrónico polideportivo@cercedilla.es. El Consistorio ha precisado que, en caso de no agotarse las plazas en el primer plazo, se abrirá una prórroga hasta el 28 de agosto.