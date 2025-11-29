Cinco hospitales públicos de Madrid, entre los mejores de España

Un estudio que muestra el "músculo" de la Sanidad en la Comunidad de Madrid. Cinco hospitales públicos de la región han sido seleccionados como los mejores de España por especialidades, según la revista Forbes, que destaca los 36 centros más sobresalientes del país en doce campos de la Medicina.

Los hospitales 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Gregorio Marañón, Fundación Jiménez Díaz y La Paz han alcanzado el top tres en distintas categorías entre setecientos centros analizados a nivel nacional, ha señalado en un comunicado el Gobierno autonómico.

El 12 de Octubre, la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Gregorio Marañón copan el top tres del ranking en el área de Urgencias.

Los centros madrileños también sobresalen en los campos de Cardiología, Dermatología, Medicina Interna, Neumología y Oncología Médica, además de Urgencias.

Asimismo, el 12 de Octubre es reconocido igualmente en las especialidades de Neumología y Dermatología, mientras que el Clínico San Carlos se distingue en Cardiología y Dermatología.

La Paz despunta en Cardiología y Medicina Interna, un área esta última en la que también destaca el Gregorio Marañón.

Por su parte, la Fundación Jiménez Díaz ocupa un lugar distinguido en Oncología Médica y Neumología, junto a su mención en Urgencias.

Para elaborar esta clasificación, la revista Forbes ha tenido en cuenta la posición de los hospitales -públicos y privados- en distintos índices nacionales e internacionales, los premios relevantes que hayan recibido y los hitos recientes en cada campo médico analizado.