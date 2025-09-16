Coleccionismo: el gran mercado de minerales llega a Colmenar Viejo

Una cita buscada por muchos. El sábado 20 de septiembre tendrá lugar la XIII Feria de Minerales de Colmenar Viejo, en el Frontón de la Magdalena de 10:00 a 15:00h.

“Esta Feria de Minerales es una ventana abierta al conocimiento, la curiosidad científica y el compromiso con nuestro entorno. Convirtiendo el aprendizaje en una experiencia interactiva y participativa, acerca a estudiantes, docentes y familias el fascinante mundo de la geología, la mineralogía y la ciencia de materiales”, explica Susana Jiménez Aibar, tercera teniente de Alcaldía y concejal de Desarrollo Empresarial, Economía y Empleo. “De este modo, impulsamos valores esenciales como la responsabilidad ambiental y la conservación del patrimonio natural, principios que no solo enriquecen la formación educativa, sino que también refuerzan el vínculo de nuestra comunidad con su entorno. Además, al acercar a los jóvenes a investigadores y profesionales que ejercen como modelos inspiradores, les ofrecemos referentes que despiertan su imaginación y les animan a perseguir sus metas con entusiasmo y determinación”, señala la edil.

Esta Mesa de Venta e Intercambio de Minerales congregará a buscadores, coleccionistas y aficionados de toda España y habrá, además, actividades para toda la familia: talleres de bateo de oro en arena de río y talleres didácticos de geología y minerales. También se instalarán tres estructuras hinchables para el disfrute de los más pequeños.

El objetivo es conectar a buscadores de minerales de toda España, con coleccionistas y aficionados del entorno de Colmenar Viejo. Este año, en la venta e intercambio de piezas participarán alrededor de 50 expositores.