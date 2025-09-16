Aficiones
Coleccionismo: el gran mercado de minerales llega a Colmenar Viejo
Este año, en la venta e intercambio de piezas participarán alrededor de 50 expositores
Una cita buscada por muchos. El sábado 20 de septiembre tendrá lugar la XIII Feria de Minerales de Colmenar Viejo, en el Frontón de la Magdalena de 10:00 a 15:00h.
“Esta Feria de Minerales es una ventana abierta al conocimiento, la curiosidad científica y el compromiso con nuestro entorno. Convirtiendo el aprendizaje en una experiencia interactiva y participativa, acerca a estudiantes, docentes y familias el fascinante mundo de la geología, la mineralogía y la ciencia de materiales”, explica Susana Jiménez Aibar, tercera teniente de Alcaldía y concejal de Desarrollo Empresarial, Economía y Empleo. “De este modo, impulsamos valores esenciales como la responsabilidad ambiental y la conservación del patrimonio natural, principios que no solo enriquecen la formación educativa, sino que también refuerzan el vínculo de nuestra comunidad con su entorno. Además, al acercar a los jóvenes a investigadores y profesionales que ejercen como modelos inspiradores, les ofrecemos referentes que despiertan su imaginación y les animan a perseguir sus metas con entusiasmo y determinación”, señala la edil.
Esta Mesa de Venta e Intercambio de Minerales congregará a buscadores, coleccionistas y aficionados de toda España y habrá, además, actividades para toda la familia: talleres de bateo de oro en arena de río y talleres didácticos de geología y minerales. También se instalarán tres estructuras hinchables para el disfrute de los más pequeños.
El objetivo es conectar a buscadores de minerales de toda España, con coleccionistas y aficionados del entorno de Colmenar Viejo. Este año, en la venta e intercambio de piezas participarán alrededor de 50 expositores.
