¿Cómo afecta a la salud el aire africano que llega este jueves a Madrid?

Las temperaturas suben con fuerza este jueves en la Comunidad de Madrid. Se llegará a los 40 grados en varias localidades de la región, aunque lo que más preocupa a los responsables médicos es la incidencia en la salud que tendrá el aire africano que también alcanza la región. La Comunidad de Madrid ha activado un aviso a la población ante la previsión de la llegada de una masa de aire africano este jueves a la región que afecta a la calidad del aire y a la salud de la población, especialmente a los más vulnerables.

Según la información facilitada por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), durante esta jornada podrían registrarse en la zona centro de la Península Ibérica concentraciones de polvo a nivel de superficie entre 5 y 200 microgramos/metro cúbico.

La entrada de aire africano prevista, con concentraciones de polvo en superficie, puede afectar a la salud de la población, especialmente de las personas más vulnerables.

En este sentido, desde Madrid Salud se aconseja a la población evitar la práctica de ejercicio físico al aire libre y, en caso de presentar dificultad respiratoria, acudir a un centro de salud o alertar al 112.

Además, con objeto de reducir los niveles de partículas en el aire ambiente, se recomienda a la población la utilización del transporte público.