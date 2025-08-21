Compra muebles de lujo sin arruinarte: un histórico hotel de Madrid liquida más de 10.000 objetos

El lujo siempre ha sido un símbolo de estatus y reflejo de gustos más refinados con ciertas aspiraciones sociales. Durante décadas, poseer objetos de alto valor marcaba la diferencia entre quienes podían permitírselo por su economía y quienes no. Sin embargo, hoy en día, el concepto del lujo está cambiando. Ya no se trata solo de ostentar riqueza, sino de valorar el diseño, la sostenibilidad y la historia detrás de cada objeto.

En Madrid, el cierre temporal de un hotel emblemático abre la puerta a un fenómeno poco habitual. Para su renovación, el complejo hotelero pondrá en venta gran parte de su mobiliario, ofreciendo la posibilidad de acceder a piezas únicas y de lujo que hasta ahora eran inaccesibles para la mayoría.

Liquidación de muebles en un hotel de lujo

El Hotel ME Madrid Reina Victoria, ubicado en el centro de la ciudad, ha sido durante décadas un referente de lujo y estilo. Su arquitectura elegante y sus detalles de diseño exclusivos lo convirtieron en un punto de encuentro para visitantes nacionales e internacionales. Tras años de actividad, el establecimiento cerrará sus puertas para someterse a una renovación completa que durará un año.

Por este motivo, todo su mobiliario estará a la venta. Desde habitaciones de diseño y zonas comunes como el bar Radio Rooftop, hasta el restaurante Ana La Santa, los objetos estarán disponibles para el público general a precios reducidos. Entre los artículos más atractivos se encuentran sillones tipo Eames por 65 euros, camas con somier de 135 cm a 100 euros, lámparas inspiradas en el modelo Taraxacum por 40 euros, sofás tipo chesterfield, mesas, televisores, equipos de sonido, sillones de hierro por 55 euros, sillas y mesas de mimbre por 20 euros, e incluso piezas únicas como un piano a 550 euros.

Día de venta, lugar y recomendaciones

La start-up de sostenibilidad hotelera ECO-ONE organiza la venta al público, que se realizará durante un fin de semana y permitirá adquirir estas piezas de lujo a precios muy reducidos. La cita arrancará el viernes 5 de septiembre, de 16:00 a 21:00 h, y continuará en horario ampliado durante el fin de semana, de 10:00 a 20:30 h, en la planta Calle del hotel (Plaza de Santa Ana, 14).

Los muebles estarán distribuidos en distintas recreaciones de habitaciones para que los compradores puedan imaginar cómo encajarían en sus hogares. Los artículos pequeños podrán llevarse directamente tras la compra, mientras que los muebles grandes podrán recogerse los días 9 y 10 de septiembre o enviarse a domicilio dentro de Madrid mediante el servicio proporcionado por ECO-ONE. Además, se recomienda acudir con tiempo para escoger los mejores artículos, ya que algunas piezas exclusivas podrían agotarse rápidamente.