Deporte
La Comunidad de Madrid emprenderá acciones legales tras los actos violentos en la etapa de La Vuelta en Navacerrada
El Gobierno regional denuncia que se puso en riesgo la vida de corredores y aficionados durante la penúltima etapa de la ronda ciclista
La Comunidad de Madrid ha anunciado que presentará denuncias y emprenderá las acciones legales necesarias tras los actos violentos registrados en la etapa de La Vuelta a España que finalizaba este sábado en La Bola del Mundo, en Navacerrada.
“Desde la CM denunciaremos y emprenderemos las acciones legales oportunas para que actos violentos como los que hoy se han producido no vuelvan a repetirse y para que sus autores puedan ser castigados y todas las responsabilidades depuradas”, han señalado fuentes del Ejecutivo autonómico.
El Gobierno regional ha subrayado que “cualquier tipo de manifestación o reivindicación deja de ser legítima cuando se usan medios violentos y se pone en riesgo la vida de corredores o aficionados, como ha ocurrido hoy”.
Los incidentes, aún bajo investigación, obligaron a extremar la seguridad en la zona de meta de esta exigente etapa de montaña, a la que acudieron miles de aficionados para presenciar el desenlace de la ronda ciclista en territorio madrileño.
