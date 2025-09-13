La Comunidad de Madrid emprenderá acciones legales tras los actos violentos en la etapa de La Vuelta en Navacerrada

La Comunidad de Madrid ha anunciado que presentará denuncias y emprenderá las acciones legales necesarias tras los actos violentos registrados en la etapa de La Vuelta a España que finalizaba este sábado en La Bola del Mundo, en Navacerrada.

“Desde la CM denunciaremos y emprenderemos las acciones legales oportunas para que actos violentos como los que hoy se han producido no vuelvan a repetirse y para que sus autores puedan ser castigados y todas las responsabilidades depuradas”, han señalado fuentes del Ejecutivo autonómico.

El Gobierno regional ha subrayado que “cualquier tipo de manifestación o reivindicación deja de ser legítima cuando se usan medios violentos y se pone en riesgo la vida de corredores o aficionados, como ha ocurrido hoy”.

Los incidentes, aún bajo investigación, obligaron a extremar la seguridad en la zona de meta de esta exigente etapa de montaña, a la que acudieron miles de aficionados para presenciar el desenlace de la ronda ciclista en territorio madrileño.