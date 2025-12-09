Consumo de agua: Madrid ha alertado a más de 84.000 usuarios del CYII por consumos inusuales

Una buena noticia para la sostenibilidad ambiental. Y para la economía y los bolsillos de los ciudadanos. La Comunidad de Madrid ha alcanzado este mes el millón de contadores de agua con el servicio de telelectura integrado. Este hito supone un gran paso para Canal de Isabel II dentro de su estrategia de digitalización de este recurso, así como en su objetivo de finalizar 2026 con el 100% de los equipos de medida conectados en este sistema: 1,6 millones en toda la región.

Estos dispositivos inteligentes registran una medición automática del consumo de agua cada hora, y la transmiten diariamente de forma remota. Así, en lugar de la tradicional lectura realizada presencialmente cada dos meses, los registros de este sistema multiplican por 1.460 los datos disponibles, lo que además reduce el tiempo de detección de anomalías.

Este instrumento de última generación no solo mejora la gestión del agua en el ámbito doméstico, sino que también proporciona información para optimizar el funcionamiento de la red general de abastecimiento. Por ejemplo, mediante el análisis de los patrones de consumo de los clientes, la empresa pública puede realizar una planificación más eficiente de la demanda.

Los servicios asociados a la telelectura, así como la instalación y conexión del propio contador, son gratuitos para los usuarios, que pueden consultar sus consumos detallados y establecer sus alertas desde la Oficina Virtual de Canal de Isabel II.

Un ahorro de más del 3%

El análisis de esa información ha permitido avisar, en los últimos dos años y medio, a más de 84.000 clientes cuyos patrones de consumo resultaban anómalos. El envío de estos avisos automáticos por posibles fugas se ha traducido en más de 75.000 reparaciones, lo que ha supuesto un ahorro estimado de unos 17 hectómetros cúbicos de agua, más del 3% del consumo total de la región.

Las alertas personalizadas pueden configurarse tanto por superar un nivel de uso de agua diario u horario, como por no alcanzar un mínimo establecido. Estas alarmas, que ya han configurado más 6.700 usuarios, permiten comprobar si existe gasto cuando no debiera haberlo o, por el contrario, si deja de registrarse pese a haber gente en el inmueble.

En este sentido, si un ciudadano se encuentra una temporada fuera de su vivienda y detecta actividad en su contador, el sistema puede alertar de la existencia de una posible fuga, de una ocupación no autorizada o de un uso fraudulento del suministro. Igualmente, es de utilidad para detectar incidencias en el domicilio de personas mayores o dependientes cuando no se llega al consumo mínimo acordado. En esos casos, Canal Isabel II avisa a los titulares de esos contratos.