Controlado el incendio declarado entre Méntrida (Toledo) y Aldea del Fresno (Madrid)

La rápida actuación de los efectivos permitió tener controlado durante la tarde el incendio declarado ayer entre los términos municipales de Aldea del Fresno y Méntrida, en Toledo.

Según ha informado el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, el fuego quedó controlado sobre las 19:39 horas. Durante la tarde, los servicios de extinción de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha trabajaron en las labores de extinción tras recibir la llamada de un particular a las 14:17 horas.

La zona está próxima a la M-150, donde la Guardia Civil estableció controles para controlar el tráfico. Ayer, los medios terrestres continuaban trabajando para terminar de enfriar el perímetro. Durante la noche, llevaron a cabo labores de vigilancia por si había algún punto caliente en la zona afectada, según informó a Europa Press Emergencias 112 Madrid.

El incendio, alejado de las zonas urbanas, ha afectado a terreno de pasto y a alguna encina.