Fuego
Controlado el incendio declarado entre Méntrida (Toledo) y Aldea del Fresno (Madrid)
En torno a las 20:00 horas de ayer, los bomberos tuvieron la situación bajo control
La rápida actuación de los efectivos permitió tener controlado durante la tarde el incendio declarado ayer entre los términos municipales de Aldea del Fresno y Méntrida, en Toledo.
Según ha informado el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, el fuego quedó controlado sobre las 19:39 horas. Durante la tarde, los servicios de extinción de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha trabajaron en las labores de extinción tras recibir la llamada de un particular a las 14:17 horas.
La zona está próxima a la M-150, donde la Guardia Civil estableció controles para controlar el tráfico. Ayer, los medios terrestres continuaban trabajando para terminar de enfriar el perímetro. Durante la noche, llevaron a cabo labores de vigilancia por si había algún punto caliente en la zona afectada, según informó a Europa Press Emergencias 112 Madrid.
El incendio, alejado de las zonas urbanas, ha afectado a terreno de pasto y a alguna encina.
