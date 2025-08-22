Los cortes en el túnel de Paseo de la Chopera se mantendrán esta madrugada, en Alcobendas

El Ayuntamiento de Alcobendas ha anunciado que se mantendrán los cortes de tráfico en el túnel Paseo de la Chopera también durante la noche de hoy viernes, como ya ocurrió ayer por mantenimiento desde las 21 horas hasta las 6 de la madrugada. En concreto, se instalará una pasarela en altura para facilitar las tareas de mantenimiento en las letras gigantescas que dan la bienvenida a los conductores en esta importante entrada a la ciudad. Para ello, se cortará el tráfico en dicho túnel, desde las 21 horas de la noche a las 6 de la madrugada, aprovechando que son las horas con menor tráfico en dicho punto. Asimismo, durante este miércoles y jueves ya se cortó un carril en el túnel de Moscatelares para realizar tareas de mantenimiento en el mismo, sin que provocase afecciones al tráfico.