Cubas de la Sagra: «Llegar a la final de Grand Prix nos ha puesto en el mapa»

De ser un pueblo dormitorio a 33 kilómetros de la capital a hacer historia en el Grand Prix, llegando a la final de este verano con tres grandes actuaciones. Eso es lo que ha vivido el municipio madrileño Cubas de la Sagra y su teniente de alcalde, Tania Sánchez, quien vivió los tres días de concurso en sustitución del alcalde. Ella misma comparte con LA RAZÓN el impacto de esta histórica participación en esta localidad de apenas 6.000 habitantes: «Todos los años recibíamos la invitación de la productora del Grand Prix para participar, al ser un municipio de menos de 10.000 habitantes. Tras enviar el vídeo de presentación del pueblo y cumplir con los requisitos, nos seleccionaron».

Entre estas exigencias está la de formar un equipo mixto de 15 mujeres y 15 hombres, menores de 40 años. Sánchez asegura que esta participación ha aportado gran unidad entre todos los vecinos, tanto los que han participado en el programa como los que no: «Muchos creen que aquí nos conocemos todos, pero estamos creciendo mucho y ya no es como antes. Nunca había visto la Plaza de la Constitución con tanta gente como cuando instalamos la pantalla gigante para seguir cada noche de programa: cuartos, semifinal y final.

En esa gran final no pudieron vencer a San Sebastián de La Gomera, por un resultado ajustado de 22 a 18, con el que el municipio canario se acabó llevando el premio de 30.000 euros. Durante su paso por el programa presentado por Ramón García, estuvieron representados por la presentadora Henar Álvarez, la campeona olímpica Carolina Marín y la actriz Adriana Torrebejano.

La teniente de alcalde asegura contundentemente que «salir en televisión nos ha puesto por fin en el mapa. Muchos aún creían que estamos en Toledo», se ríe. Además, celebra el gran crecimiento que está viviendo el pueblo, a 33 kilómetros de Madrid y con dos grandes urbanizaciones ya.