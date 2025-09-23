Acceso

Madrid

Concierto

Damiano David brilló por su gran directo en Madrid y no dudó en soltar un "fuck Elon Musk’"

El Movistar Arena agotó todas sus entradas para corear y aplaudir al italiano Damiano David

El cantante y compositor italiano Damiano David, durante un concierto en el Movistar Arena de Madrid, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Este concierto forma parte de su nueva gira mundial, World Tour 2025, en la que se centra en su nueva carrera en solitario. El grupo Maneskin ganó la 65. ª edición del festival de Eurovisión en 2021 como representante de Italia con la canción Zitti e buoni. 22 SEPTIEMBRE 2025 Ricardo Rubio / Europa Press 22/09/2025
Damiano David actúa en el Movistar Arena de MadridRicardo RubioEuropa Press
Creada:
Última actualización:

El Movistar Arena se vistió ayer de gala para recibir a Damiano David en lo que fue otro sold‐out del Funny Little Fears World Tour. El ambiente estaba cargado de expectación mucho antes de que las puertas se abrieran: largas colas, camisetas que imitaban su estilo y voces que cantaban antes de que el show comenzase.

Llegada la hora del concierto, se apagaron las luces, el letrero con su nombre brilló, los focos parpadearon y Damiano irrumpió con ritmo y pasión al interpretar Born With a Broken Heart. Un comienzo que dejó claro que estaba allí para más que un recital: era una revelación personal. El repertorio inicial incluyó The First Time, Mysterious Girl, Voices, seguido de Cinnamon, una canción “rock & roll” que hizo vibrar al público, tanto con el ritmo como con la presencia escénica del cantante.

Uno de los momentos más destacados fue cuando Damiano intercaló covers internacionales y sorpresas en español. Interpretó Sex on Fire (Kings of Leon), Nothing Breaks Like a Heart, y además sorprendió con versiones de Guantanamera de Guitarricadelafuente y Si No Estás de Íñigo Quintero. Pero no fue sólo ritmo: hubo espacio para canciones más introspectivas, baladas como Perfect Life, donde las luces se volvieron blanco y negro, y momentos íntimos donde Damiano compartió confidencias con el público sobre los últimos diez años de su vida: los éxitos, la velocidad, la fama, pero también el dolor, los miedos y lo que tuvo que sanar. Tampoco dudó en lanzarle un "fuck" a Elon Musk.

En la parte final del concierto volvió a subir el pulso con canciones como Zombie Lady, Tango, The Bruise... temas que hicieron que el público saltase, cantara y viviese la experiencia en primera persona. También hubo momentos de luz colectiva: móviles al aire, un silencio respetuoso en ciertas canciones emotivas.

En el cierre final, Damiano volvió con The First Time y un medley con Naked y Solitude (No One Understands Me), dejando claro su mensaje de estar en paz consigo mismo, de no temer explorar distintas versiones de uno mismo."No tengas miedo a probar todas las versiones de ti mismo que puedas ser, porque no sabrás quién eres hasta que no lo hayas hecho todo". Touché.

Damiano David actúa en el Movistar Arena de Madrid
Damiano David actúa en el Movistar Arena de MadridRicardo RubioEuropa Press

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas