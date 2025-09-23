Damiano David brilló por su gran directo en Madrid y no dudó en soltar un "fuck Elon Musk’"

El Movistar Arena se vistió ayer de gala para recibir a Damiano David en lo que fue otro sold‐out del Funny Little Fears World Tour. El ambiente estaba cargado de expectación mucho antes de que las puertas se abrieran: largas colas, camisetas que imitaban su estilo y voces que cantaban antes de que el show comenzase.

Llegada la hora del concierto, se apagaron las luces, el letrero con su nombre brilló, los focos parpadearon y Damiano irrumpió con ritmo y pasión al interpretar Born With a Broken Heart. Un comienzo que dejó claro que estaba allí para más que un recital: era una revelación personal. El repertorio inicial incluyó The First Time, Mysterious Girl, Voices, seguido de Cinnamon, una canción “rock & roll” que hizo vibrar al público, tanto con el ritmo como con la presencia escénica del cantante.

Uno de los momentos más destacados fue cuando Damiano intercaló covers internacionales y sorpresas en español. Interpretó Sex on Fire (Kings of Leon), Nothing Breaks Like a Heart, y además sorprendió con versiones de Guantanamera de Guitarricadelafuente y Si No Estás de Íñigo Quintero. Pero no fue sólo ritmo: hubo espacio para canciones más introspectivas, baladas como Perfect Life, donde las luces se volvieron blanco y negro, y momentos íntimos donde Damiano compartió confidencias con el público sobre los últimos diez años de su vida: los éxitos, la velocidad, la fama, pero también el dolor, los miedos y lo que tuvo que sanar. Tampoco dudó en lanzarle un "fuck" a Elon Musk.

En la parte final del concierto volvió a subir el pulso con canciones como Zombie Lady, Tango, The Bruise... temas que hicieron que el público saltase, cantara y viviese la experiencia en primera persona. También hubo momentos de luz colectiva: móviles al aire, un silencio respetuoso en ciertas canciones emotivas.

En el cierre final, Damiano volvió con The First Time y un medley con Naked y Solitude (No One Understands Me), dejando claro su mensaje de estar en paz consigo mismo, de no temer explorar distintas versiones de uno mismo."No tengas miedo a probar todas las versiones de ti mismo que puedas ser, porque no sabrás quién eres hasta que no lo hayas hecho todo". Touché.