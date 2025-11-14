El delegado del Gobierno en Madrid "enciende" a Almeida a cuenta de las luces de Navidad

La polémica está servida. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado al "basto" y "mentiroso" delegado del Gobierno, Francisco Martín, que se comunicó el encendido navideño del próximo 22 de noviembre "hace al menos diez días".

"En Delegación del Gobierno saben desde al menos diez días que el encendido de luces navideñas iba a celebrarse el 22 en la Plaza de Cibeles. Lo sabe y le consta fehacientemente, entre otras circunstancias, porque todo el mundo sabe que ese día hay una concentración de Vox", ha lanzado Almeida a Martín desde la misma Plaza de Cibeles, donde ha presentado los últimos datos sobre el partido de la NFL de este domingo.

El Ayuntamiento trasladó a Delegación que la Policía "considera que es difícilmente conciliable" que la manifestación de Vox acabe en Cibeles, como estaba inicialmente previsto, con el montaje de las luces madrileñas y la celebración del encendido.

Francisco Martín, sin embargo, ha afirmado que el Ayuntamiento aún no ha notificado el encendido del alumbrado navideño, que correrá a cargo del piloto Carlos Sainz, y que sólo ha tenido conocimiento de él a través de la prensa.

Para Almeida resulta "un poco cansado hablar de un mentiroso". "Es un poco cansado tener que debatir mentiras tan flagrantes, mentiras tan bastas porque es realmente basto decir que el Ayuntamiento de Madrid no se lo ha comunicado cuando en Delegación del Gobierno saben desde al menos hace diez días que el encendido de luces navideñas se iba a celebrar el 22 y se va a celebrar el 22 en la Plaza de Cibeles. Lo sabe y le consta fehacientemente, entre otras circunstancias, porque todo el mundo sabe que ese día hay una concentración de Vox", ha replicado el alcalde.

El regidor ha asegurado que el Ayuntamiento ha comunicado a Delegación que el encendido coincide con una manifestación que pretendía acabar en la misma plaza, lo que resulta "difícilmente conciliable". "Este papel está en la Delegación del Gobierno desde hace diez días al menos", ha reiterado. "

¿Qué será lo siguiente?

"¿Cómo puede tratar de confrontar hasta en un acto festivo cómo es el encendido de las luces navideñas? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Que me pida encender él, que le dé el botón de las luces navideñas a ver si de esa manera tiene una foto, que es lo único que está buscando?", ha ironizado el primer edil.

Almeida tiene claro que "las mentiras tan flagrantes se desmontan rápido" y lo que le pide al delegado del Gobierno es "que se disculpe y pida perdón no al ayuntamiento sino a los madrileños por mentir y por mentir de manera tan descarada".