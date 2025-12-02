El delegado del Gobierno en Madrid fantasea con la bajada de las agresiones sexuales "que no son denunciadas"

Una cosa es la realidad y otra lo que algunos se imaginan... a su favor. Cuando la realidad, de manera tozuda, muestra el fracaso de tus políticas, tú elucubras con que, en esa otra realidad que te has construido, las cosas son diferentes. Así, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha presentado este martes los datos del balance de criminalidad del tercer trimestre del año en la región, que refleja un descenso de 0,8% de los delitos, aunque con un aumento del 7,2% de delitos contra la libertad sexual, una cifra que considera "intolerable e inaceptable", aunque se muestra "convencido" de que bajan las que no se denuncian.

En concreto, las agresiones sexuales con penetración han pasado de 512 el año pasado a un total de 536 en los primeros nueve meses del año (+4,7%), mientras que el resto de agresiones han pasado de 1.746 a 1.884 en este año (+7,9%), según el balance del Ministerio del Interior que Martín ha detallado en rueda de prensa.

Para el delegado del Gobierno estás cifras son preocupantes pero "sin duda" se interpretan también como una reducción de la llamada "cifra oscura", que se refiere a aquellas víctimas que no llegan a denunciar las agresiones, y que hace años era del 80%. "Se está denunciando más aquello que antes no se denunciaba", ha subrayado.

"El machismo no va a quedar impune en Madrid", ha aseverado Martín, que ha garantizado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado perseguirán cualquier delito, pero especialmente aquellos que atentan contra la libertad de las mujeres, con la contundencia y la "profesionalidad" de los agentes.

En este sentido, Martín ha incidido en la "impunidad cero" contra la violencia machista, un mensaje que considera necesario para que las mujeres de la Comunidad de Madrid sientan confianza en la Policía y las instituciones para denunciar las situaciones a las que se enfrentan.

Sobre el último crimen machista de la región, el asesinato de una mujer el fin de semana en Torrejón de Ardoz a manos de su pareja, Martín ha incidido en que quedan dos menores huérfanas, una derivada "importante" que se debe analizar a la hora de abordar los datos sobre violencia de género.