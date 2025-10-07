Se derrumba el forjado de un edificio en obras en Madrid, cerca de la plaza de Ópera

Alarma en el centro de la capital. Un edificio se ha derrumbado en el centro de Madrid, en la calle Hileras. Aún se desconoce si hay heridos o si ha sido un derrumbe controlado, a causa de unas obras. Los servicios de Emergencias trabajan en estos momentos en el lugar de los hechos. En la zona se encuentran ya 11 dotaciones de bomberos, además de dispositivos del Samur, que están buscando a posibles desaparecidos, entre ellos, a los obreros que se hallaban allí trabajando. El inmueble, de cinco plantas, se encontraba en obras.