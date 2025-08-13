Desalojo de Las Marías, en Torrelodones, por un fuego que se ha logrado controlar

Las temperaturas extremas han vuelto a colocar a la Comunidad de Madrid en el foco de la lucha contra incendios después de que un total de cuatro helicópteros y catorce dotaciones terrestres de los bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan para sofocar un incendio declarado esta tarde en el municipio de Torrelodones.

Según informó Emergencias 112, el fuego se originó en torno a las 14:00 horas y afectó a vegetación. La alcaldesa de la localidad, Almudena Negro, informó de que habían sido cinco las parcelas afectadas, per no las viviendas que se encuentran en construcción en la zona y pidió prudencia y el cierre de ventanas para evitar que el humo se colara en las casas.

Afortunadamente, gracias a la rápida intervención de los servicios de Emergencias, se logró evitar que el fuego llegase a unas viviendas cercanas a la urbanización Las Marías, que tuvo que ser desalojada de manera preventiva a causa del humo.

La urbanización Las Marías, situada en Torrelodones Colonia, es una de las zonas residenciales más exclusivas y modernas del municipio. El fuego logró ser estabilizado al poco tiempo, aunque se siguen haciendo labores de vigilancia debido al viento.

Precisamente, el fuego coincide en un momento en el que se están celebrando las fiestas patronales de Torrelodones en honor a la Asunción de Nuestra Señora y San Roque, y este año tendrán lugar hasta el domingo 17 de agosto.