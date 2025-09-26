Desarticulada una banda que distribuía drogas con coches procedentes de Italia

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la distribución de drogas con vehículos procedentes de Italia y que suministraban a diferentes puntos de venta de sustancias estupefacientes de Madrid, principalmente cocaína, tusi y marihuana, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

En el operativo han sido detenidos cuatro hombres y dos mujeres, como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas. Tras su paso a disposición judicial, cuatro de los arrestados han ingresado en prisión.

La investigación comenzó a raíz de la detención de un varón a finales del mes de mayo, cuando una dotación de seguridad ciudadana del distrito de Villa de Vallecas, observó a un vehículo con matricula italiana circular a una velocidad anormalmente reducida, por lo que decidieron darle el alto, tras inspeccionar el vehículo localizaron en una de las guanteras más de dos kilogramos de cocaína.

Avanzadas las pesquisas, los investigadores corroboraron que utilizaban un coche "lanzadera" para la distribución y venta de diferentes sustancias psicoactivas en distintos puntos de Madrid.

A principios del mes de septiembre, se produjo la detención de tres individuos que viajaban en otro turismo alquilado con matrícula española que figuraba como sustraído.

Los policías intervinieron un arma de fuego municionada y diferentes sustancias estupefacientes, tales como tusi, cocaína y metanfetamina que se encontraban ocultos debajo del asiento del copiloto.

Registros

Tras los registros efectuados en dos domicilios, se interviniendo más de 10.000 euros en efectivo, cerca de 600 gramos de cocaína, 3 gramos de tusi, 76 gramos de hachís, más de 200 gramos de marihuana, casi 400 gramos de metanfetamina, diez teléfonos móviles, dos armas simuladas, dos cañones de escopeta, una pistola semiautomática, una pistola de aire comprimido y piezas metálicas para prensar y dar forma a las pastillas.

Por todo ello, han resultado detenidas seis personas como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas que pasaron posteriormente a disposición de la autoridad judicial, decretando prisión provisional para cuatro de ellos.