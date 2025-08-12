La desconocida Fuente del Águila, tesoro del Renacimiento italiano en Madrid

Fuentes en Madrid hay muchas. Todos tienen en mente la de Cibeles, o Neptuno, pero también la de la alcachofa o tantas y tantas en plazas, glorietas, avenidas y parques. Sin embargo, de entre todas ellas, una destaca por su calidad y elegancia. Por su antigüedad y eco artístico. Hablamos de un impresionante conjunto que toma su nombre del águila de dos cabezas que le servía de remate, y que curiosamente desapareció probablemente en el siglo XIX. La razón de la rapaz en lo alto obedece al tratarse de uno de los símbolos de Carlos I. De ahí que durante un tiempo se pensó que la fuente pudo ser construida en tiempos del emperador... Sin embargo, recientes estudios han puesto de manifiesto que fue hecha durante el reinado de Felipe II.

Hablamos de una enorme y espectacular fuente de cuatro tazas y tres grandes grupos escultóricos superpuestos. La taza inferior consiste en un pilón ochavado con cabezas de león en los ángulos, mientras que en los espacios intermedios se alternan águilas bicéfalas y máscaras.

De su punto central emergen tres tritones rodeando una columna, que sirve de base a la segunda taza. Sobre esta descansan tres figuras masculinas desnudas, de menor tamaño que las anteriores, igualmente alrededor de una columna y sosteniendo una taza. El esquema se repite en la parte superior, conformada por tres niños, sobre los que se alza la cuarta y última de las tazas.

Todo ello estaba coronado por un águila de dos cabezas, que muchos creyeron homenajeaba a Carlos I de España y V de Alemania que se ha perdido.

Una pieza genial del Renacimiento italiano, realizada en el siglo XVI por el escultor florentino Giovanni Angelo Montorsoli. La fuente, vinculada históricamente al Real Sitio de la Casa de Campo de Madrid, donde estuvo más de tres siglos, pertenece a la inmensa colección de Patrimonio Nacional, el organismo que gestiona los bienes de la Corona española. De ahí que en la actualidad abandonara su espacio histórico para formar parte de la espectacular Galería de las Colecciones Reales en Madrid. Uno de los grandes museos abiertos en la capital en los últimos años. Curiosamente, existe una réplica en San Lorenzo de El Escorial.

La fuente fue adquirida en Génova para decorar la Casa de Campo, un conjunto de jardines, huertas y bosques que Felipe II mandó levantar en el segundo tercio del siglo XVI, aprovechando la existencia de un palacete anterior. Esta fuente estuvo situada en el centro de una plaza octogonal dentro del jardín de El Reservado, donde permaneció desde al menos 1584 hasta 1890, cuando fue desmantelada.

Ahí comenzó su periplo. Mientras que el pilón fue depositado en el Palacio Real de Madrid, las restantes partes fueron armadas e instaladas en la Casa de la Compaña de San Lorenzo de El Escorial, donde actualmente tiene su sede el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, dependiente de la Universidad Complutense.

Nunca fue perdida de vista. De hecho, en 1998, con motivo del IV Centenario de la muerte de Felipe II, se reunieron las piezas que estaban dispersas en el Palacio Real y en la Casa de la Compaña para ser restauradas y proceder al montaje de la fuente original, que fue incluida en una exposición conmemorativa, celebrada en Aranjuez. Con el final de aquella muestra, la fuente volvió a ser desmontada y sus piezas y componentes almacenados.

Todo hasta que en junio de 2023 la fuente sale de los depósitos de Patrimonio Nacional para volver a ser montada y formar parte de la colección permanente del nuevo museo de La Galería de las Colecciones Reales. Una de las joyas más sobresalientes de los tesoros reales en España.