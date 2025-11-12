Descubre la ruta de montaña con mejores vistas de Madrid: ideal para principiantes

En los últimos años, el senderismo se ha convertido en una de las actividades al aire libre más populares en España. Cada vez son más las personas que buscan desconectar del estrés diario de las ciudades y disfrutar de la naturaleza al aire libre. La Comunidad de Madrid, con sus montañas y parques naturales, ofrece rutas para todos los niveles permitiendo a principiantes y expertos disfrutar de este deporte.

Sin embargo, empezar nunca es fácil. Por eso, es fundamental encontrar rutas sin dificultad, seguras y si se puede, con buenas vitas. En Madrid, son muchas las que cumplen con estos requisitos, pero hay una que resalta por la gratificación que sientes al completarla. Se encuentra en plena sierra y es perfecta para una primera experiencia en la montaña.

Los Siete Picos de Madrid

Como parte de la Sierra de Guadarrama, los Siete Picos son un conjunto de montañas muy reconocible por su disposición lineal formando una especie de cresta. Su aspecto único le ha establecido su nombre, ya que en ellas destacan siete elevaciones que se pueden recorrer en una misma ruta. Históricamente, estas montañas han sido un punto de referencia para pastores. Pero con el tiempo, se ha convertido en un destino popular para el senderismo.

El pico más alto de los siete es el que está situado más cerca del puerto de Navacerrada, es decir, el más oriental, que recibe popularmente el nombre de pico de Somontano en honor al excursionista de la Sociedad Alpina Garabandálica, Albino de Somontano quien, junto con Herreros, trazó el recorrido que se sigue al pie de los siete picos. De oeste a este, estas son las alturas de los picos:

Primer pico: 1934 metros de altitud

Segundo pico: 2093 metros de altitud

Tercer y cuarto pico: 2097 metros de altitud

Quinto pico: 2109 metros de altitud

Sexto pico: 2121 metros de altitud

Séptimo pico: 2138 metros de altitud

Vista de la ladera sur de los Siete Picos en Madrid Wikipedia

Una ruta de 9 kilómetros

La ruta más recomendada por estas montañas empieza en el Puerto de Navacerrada, al que puedes acceder tanto en coche como en transporte público. Desde allí, @diego_fp2002 recomienda seguir el Camino Schmidt, que te llevará hasta el Collado Ventoso. Este tramo transcurre entre árboles, por lo que es imprescindible atender a todas las señalizaciones.

Una vez en el Collado Ventoso, encontrarás a la izquierda una subida moderada que te llevará a la cresta de los Siete Picos. A lo largo de esta cresta podrás coronar varias cimas y disfrutar de unas vistas espectaculares de la Sierra de Guadarrama, los valles cercanos e incluso de Madrid. Con un ritmo moderado, la caminata suele durar entre 3 y 4 horas, perfecta para una jornada de medio día.

Qué cosas necesitas y cómo llegar

Aunque la ruta sea accesible, es muy importante ir siempre bien equipado cuando se trata de un paseo por la montaña. En primer lugar, no puede faltar un calzado cómodo y resistente, mucha hidratación, crema solar o gorra y, una app o mapa para la orientación en caso de sentirnos perdidos.

Para llegar a la ruta de los Siete Picos, la forma más cómoda es tomando el autobús 691 desde Moncloa hasta el Puerto de Navacerrada. No obstante, también se puede ir en coche y aparcar en las zonas habilitadas cerca del inicio del camino. Una vez allí, habrá que seguir la ruta señalizada y disfrutar de un día único en plena naturaleza.