Detenida en Puente de Vallecas una pareja que iba a fugarse con sus seis hijos tras serle retirada la tutela

Una pareja compuesta por una mujer de 43 años y un hombre de 37 han sido detenidos tras intentar fugarse con sus seis hijos. El Área de Protección a la Infancia les había retirado la tutela, solo había que hacerla efectiva.

La voz de alarma la ha dado la hija mayor de esta pareja tras encontrarse la casa sin ningún tipo de higiene. Los servicios sociales se han encontrado a los menores de entre 4 y 15 años hambrientos, sucios y contagiados por una enfermedad bacteriana.

La casa desprendía un fuerte olor a tabaco, pesticida y todas las estancias estaban en mal estado. Además, en el frigorífico solo encontraron alimentos en mal estado y caducados.

Los agentes de la Policía Municipal procedieron a su detención. En cuanto a los menores, el Samur les ha atendido y trasladado a un hospital donde una vez recibido el alta, han sido llevados a un centro de menores de la Comunidad de Madrid.