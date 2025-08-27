Detenida una transexual por agredir sexualmente a un menor de edad

La Policía Local de Parla detuvo a una mujer transexual por presuntamente agredir sexualmente a un menor de edad, según informan fuentes policiales a LA RAZÓN. La arrestada propuso a los adolescentes practicarles sexo oral tras haber mediado en una pelea que protagonizó en plena calle de madrugada con su pareja.

El suceso ocurrió durante el pasado 21 de agosto en torno a las tres de la madrugada en la calle Río Ebro del municipio madrileño de Parla. Los primeros en acudir al aviso fueron una patrulla de funcionarios de la Policía Local.

La alarma que recibieron por la emisora les advirtió de una pelea en la vía pública entre un varón y una mujer. Cuando llegaron al lugar de los hechos observaron como un menor acudió corriendo en busca del auxilio policial.

El testimonio de este chico fue clave para la resolución del caso. El adolescente manifestó en un primero momento que tanto él como su amigo acababan de sufrir una agresión sexual por parte de una persona mayor de edad, según explican fuentes policiales a LA RAZÓN.

Según el relato de este joven, tanto él como su compañero habían mediado en una discusión de pareja. La mujer como muestra de agradecimiento les propuso realizarles sexo oral. Este chico dijo que rechazó rotundamente esta recompensa pero que su amigo lo aceptó. Dijo haber sido testigo de la actuación de esta chica.

Un acto que finalizó una vez que comprobó la presencia policial. Los policías tomaron su testimonio y posteriormente fue conducido hasta el domicilio de sus padres, donde el menor quedó bajo su responsabilidad.

El testimonio de la víctima

El "amigo" de este joven afirmó que había tenido un "percance de tipo sexual" con esta persona mayor de edad que le bajó los pantalones pero él se opuso de forma reiterada. No obstante, aseguró que la mujer le había "palpado" sus zonas íntimas.

Los agentes preguntaron a este joven por dónde se había marchado la responsable y siguieron esa pista. De la misma forma, se entrevistaron con dos vecinos que les condesaron en qué piso vivía "una mujer transexual" que coincidía con la descripción que los agentes tenían de ella.

Una vez que llamaron a la casa y localizaron a la presunta responsable, los policías detuvieron a esta mujer por un presunto delito de agresión sexual a menor de edad. Por el momento, se desconoce la situación procesal de la arrestada y si quedó en libertad tras pasar a disposición judicial.