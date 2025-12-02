Detenidas 42 personas en una operación de la Policía Nacional contra "narcopisos" en Madrid

Agentes de la Policía Nacional han culminado una nueva operación integral contra los "narcopisos" en toda la Comunidad de Madrid durante el último trimestre, que se ha saldado con la desmantelación de veinte puntos de venta de droga y la detención de 42 personas, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

La Jefatura ha destacado su compromiso con los ciudadanos y asociaciones vecinales para ofrecer una respuesta "eficaz y contundente" contra los delitos vinculados con el tráfico de drogas. En lo que va de 2025, se han desarticulado 113 narcopisos y se ha detenido a 271 personas por actividades delictivas relacionadas con este tipo de puntos de venta.

Entre las actuaciones más recientes, los agentes han desmantelado un local en el distrito de Retiro que operaba bajo la falsa apariencia de asociación cannábica. En el registro, realizado el pasado 1 de septiembre, se incautaron 200 euros en billetes fraccionados, dólares americanos, marihuana, cigarrillos y vapers con sustancias estupefacientes. Por estos hechos, fueron detenidas cinco personas -el presidente, secretario, tesorero y dos empleados- como presuntos autores de delitos contra la salud pública y asociación ilícita.

En el distrito de La Latina, fueron desmantelados en octubre dos pisos ubicados en el mismo portal donde se elaboraban y distribuían drogas. La operación se saldó con tres detenidos y la incautación de cocaína, hachís, armas blancas, armas tipo airsoft, dinero fraccionado y material para el cultivo hidropónico.

También en octubre, los agentes intervinieron en un inmueble de Fuencarral que servía como punto de venta de drogas, incluyendo sustancias sintéticas emergentes como mefedrona y metanfetamina. El responsable fue detenido por un delito contra la salud pública.

Ese mismo mes, en Parla, se desmanteló otro "narcopiso" al que los consumidores accedían tras forzar el bombín del portal. En la operación, se hallaron drogas y efectos vinculados con su elaboración, y fueron detenidas tres personas. De forma paralela, se clausuró un local que simulaba ser una asociación cannábica, con dos detenidos tras intervenir un datáfono, comprobantes de pago y 3.000 euros procedentes de la venta de drogas.

En Móstoles, la Policía detectó una plantación de marihuana oculta en un inmueble y halló más de 2.000 plantas (unos 300 kilos de marihuana) escondidas en botes de cristal. El responsable fue detenido junto con el conductor de un vehículo que transportaba 100 bolsas de marihuana.

Finalmente, en Alcorcón, las investigaciones iniciadas en junio culminaron el 6 de noviembre con la detención de dos varones acusados de tráfico de drogas y defraudación eléctrica. En su vivienda se incautaron 100 gramos de cocaína de gran pureza, 3.000 euros en efectivo y 22.000 pesos dominicanos, además de diversos útiles para la venta de estupefacientes.