Detenido un adolescente por agresión a una menor en Hortaleza

Un adolescente se encuentra detenido por una agresión a una menor presuntamente cometida en un parque del distrito madrileño de Hortaleza. Según han informado este domingo a EFE fuentes policiales, los hechos ocurrieron en el parque Clara Eugenia del distrito de Hortaleza en la madrugada del sábado, y el adolescente fue detenido a las dos de la mañana.

La investigación está en manos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Al parecer, alguien habría avisado a la Policía, que se personó en el lugar y detuvo al menor. De momento no consta denuncia, según fuentes policiales. Ambos están siendo atendidos y se está a la espera de cómo progrese la investigación.