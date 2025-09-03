Detenido un hombre por explotar un artefacto en un parque de Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor de los delitos de tenencia, almacenamiento, fabricación de explosivos y daños en el patrimonio, después de que el pasado 15 de julio explotase un artefacto de gran potencia en una fuente del Parque Arriaga del distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Los vecinos que allí se encontraban se alertaron cuando escucharon una fuerte explosión. Tras varias llamadas avisando por el estruendo, los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) de la Policía Nacional se desplazaron al parque, constatando que efectivamente había algunos adoquines rotos.

Tras esto, se inició una investigación para dar con el fabricante del explosivo y el pasado mes de agosto fue detenido como presunto autor de los delitos de tenencia, almacenamiento, fabricación de explosivos y daños en el patrimonio y puesto a disposición de la autoridad judicial que ordenó su ingreso en prisión.

Una vez lo hallaron, se sorprendieron de la capacidad técnica con la que contaba, ya que comprobaron que era un explosivo muy sofisticado y perfeccionado que activaron a distancia, de manera remota.

Posteriormente confirmaron que su fabricante contaba con amplios conocimientos en pirotecnia y en elaboración de explosivos. Las indagaciones de los agentes permitieron averiguar que el investigado no llevó a cabo ningún tipo de reivindicación sobre su acción, quedando constatado que lo realizó por diversión.

En los registros llevados a cabo en sus domicilios en Madrid y en Almería los agentes han podido incautar numerosas sustancias y materiales para fabricar explosivos como receptores, transmisores, mechas e iniciadores.