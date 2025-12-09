Detenidos por el asalto con pistola a un bingo en Arganzuela: se llevaron un botín de 24.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a los cuatro presuntos autores del robo con violencia e intimidación de un salón de juegos del distrito de Arganzuela que asaltaron el pasado 17 de agosto a punta de pistola y del que consiguieron un botín de 24.000 euros.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid informa este martes de los arrestos de cuatro hombres -dos han ingresado en prisión- que accedieron con el rostro totalmente cubierto al establecimiento a los pocos minutos de abrir y no dudaron en encañonar a una trabajadora para obtener el dinero de la caja.

Los asaltantes huyeron del lugar en un automóvil que les esperaba a pie de calle y en una cafetería próxima había apostados otros miembros que vigilaban la zona, lo que revela que los detenidos tenían un reparto claro de tareas y un alto grado de profesionalidad.

De hecho, las comunicaciones entre los autores que accedieron al local y los que desarrollaban funciones en el exterior para eludir la presencia policial, se llevaban a cabo mediante walkie talkie, muestra de la especialización delictiva de los individuos.

La investigación policial para dar con los autores del robo ha llevado a los agentes 90 días de pesquisas ininterrumpidas hasta dar con la identidad de cuatro personas y su detención en los días 27 de agosto, 15 de septiembre y 1 de octubre.