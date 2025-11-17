Detenidos en Halloween 19 grafiteros con máscaras por vandalizar trenes en Madrid

La Policía Nacional detuvo la noche de Halloween a 19 personas que, con caretas y disfrazadas, se dedicaron a hacer grafitis en vagones de tren de forma coordinada.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid informa este lunes de estos arrestos que se practicaron el pasado 31 de octubre, durante el dispositivo especial de seguridad de esa noche para evitar cualquier tipo de acto vandálico en el suburbano y las estaciones.

Durante el desarrollo del operativo se pudo observar cómo 19 varones accedían a una de las paradas. Varios de los hombres, para tratar de dificultar la labor policial y su posterior identificación, ocultaban sus rostros con máscaras relacionadas con la festividad de la noche de Halloween.

Una vez en el interior, esperaban en el andén hasta que aparecía un convoy, momento que aprovechaban para abordarlo desde las vías y el propio andén, impidiendo de esta manera que pudiera proseguir su marcha y continuar con su trayecto.

Los 19 detenidos estaban perfectamente coordinados entre sí, ya que mientras que unos pintaban las líneas del contorno de los dibujos, otros rellenaban el interior, siendo todo ello grabado por otros de los detenidos.

Por todos estos hechos, se procedió a la detención in fraganti de estos 19 individuos que no dudaron en emplear una fuerte resistencia contra los policías para tratar de huir y evitar su detención.

Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por los delitos de daños, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, resistencia y desobediencia.