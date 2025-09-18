Detenidos en Madrid por asaltar ancianos en los cajeros con el método de "la siembra"

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por estafar a ancianos en cajeros automáticos de Madrid y de varios municipios de la Comunidad a través del método de la siembra, en el que los estafadores distraen a la víctima para después poder robarle sin utilizar la fuerza.

Los detenidos son un hombre y dos mujeres que fueron sorprendidos por agentes del cuerpo mientras cometían una de las estafas el pasado 29 de agosto, ha informado en un comunicado la Policía Nacional.

El hombre era el conductor y aguardaba a las mujeres en el vehículo, mientras ellas seleccionaban y estafaban a las víctimas.

Las investigaciones comenzaron unos días antes a raíz de varias denuncias interpuestas por la sustracción de dinero en cajeros automáticos de varias entidades de los distritos madrileños de Latina y Fuencarral y de las localidades de Alcobendas, Fuenlabrada, Alcorcón y Torrejón de Ardoz, todas mediante el método de la siembra.

Las pesquisas permitieron localizar el vehículo que utilizaban los estafadores para desplazarse y constataron que, una vez en el lugar elegido, dos mujeres se aproximaban a las víctimas, fingiendo no conocerse, y esperaban su turno en la cola del cajero lo suficientemente cerca como para ver el número pin de la persona de delante en el teclado.

Cuando la víctima, seleccionada por su elevada edad, había terminado su transacción, una de las mujeres le alertaba de que la pantalla había quedado bloqueada y debía pasar su tarjeta nuevamente para solucionarlo.

Muchas víctimas accedían, mientras que las que ofrecían resistencia, finalmente sucumbían al engaño cuando la segunda mujer apoyaba las palabras de la primera, ha explicado la policía.

Acto seguido y con la víctima alejada del lugar, las mujeres introducían el pin y retiraban 600 euros en algunas ocasiones y hasta 1.000 euros en otras, y huían del lugar.

Los agentes lograron detener a los estafadores 'in fraganti' e intervinieron a las dos mujeres dinero en efectivo y diversas tarjetas bancarias que no eran de su propiedad.

A los tres detenidos se les ha acusado de un delito de pertenencia a organización criminal y 13 delitos de hurto, y han sido puestos a disposición judicial.