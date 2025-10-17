La DGT estrena radares “inteligentes” en Madrid… y no miran el velocímetro

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha instalado cuatro nuevos radares en autovías madrileñas que no vigilan la velocidad, sino una infracción distinta y, según las autoridades, igualmente peligrosa: invadir o rebasar la línea continua. Este tipo de maniobra provocó la muerte de 217 personas en las carreteras españolas solo en 2021. Las sanciones por cometerla ascienden a 200 euros, aunque no conllevan pérdida de puntos.

Los dispositivos, denominados radares de línea, están equipados con cámaras de reconocimiento de matrículas e inteligencia artificial. Su objetivo es detectar de forma automática cuándo un vehículo cruza una línea continua, especialmente en accesos y salidas de autovías, donde esta práctica resulta más habitual. La DGT explica que el nuevo sistema permite identificar con precisión estas infracciones, difíciles de captar en tiempo real por los agentes de tráfico.

Los cuatro radares se encuentran ya operativos en tramos con alta siniestralidad y elevada densidad de tráfico: en la A‑1, a la altura de Alcobendas (km 15,9); en la A‑2, cerca del aeropuerto de Barajas (km 11,8); en la A‑42, pasado Getafe (km 16,9); y en la A‑6, próxima a Las Rozas (km 20,2). Con su introducción, la DGT busca reforzar la seguridad en puntos conflictivos y disuadir a los conductores de invadir las marcas viales.

Qué infracción controlan y cuándo está permitido cruzar una línea continua

El reglamento de circulación prohíbe rebasar o circular sobre una línea longitudinal continua, salvo excepciones muy concretas. Se permite únicamente para adelantar a ciclistas, peatones, animales o vehículos de tracción animal, situaciones que no se dan en las autovías donde operan los nuevos radares. También es posible hacerlo para esquivar un obstáculo o rebasar un vehículo detenido en el arcén, casos en los que el conductor podrá recurrir la sanción si demuestra la causa justificada.

Además, la DGT recuerda que, si la línea es doble y se atraviesa de forma indebida, la multa se eleva a 400 euros y conlleva la pérdida de cuatro puntos del carné. Estos radares, en cambio, se centran únicamente en líneas simples de separación de carriles o accesos.

Con esta medida, Tráfico pretende reducir los accidentes causados por incorporaciones o giros indebidos y reforzar la cultura de respeto a las señales horizontales, un aspecto que, subrayan, salva vidas cada año en las carreteras españolas.