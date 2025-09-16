Nueve bomberos heridos, dos de ellos graves, en el incendio de un restaurante en Madrid

Nueve bomberos han resultado heridos, dos de ellos graves, mientras sofocaban un incendio declarado en una cocina de un restaurante en el distrito madrileño de Chamberí.

Según han informado fuentes de Emergencias Madrid, el fuego se ha iniciado sobre las 13 horas en la cocina de un restaurante situado en el número 1 de la calle de Amador de los Ríos y ha provocado una gran cantidad de humo y calorías en el interior del local.

Hasta el lugar se han desplazado 18 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid que han extinguido el incendio.

Dos de los bomberos han tenido que ser rescatados por sus compañeros y han sido trasladados en estado grave y con quemaduras a un centro hospitalario.

Otros siete bomberos han sido trasladados con heridas leves a otros centros hospitalarios tras ser atendidos por sanitarios del Samur-Protección Civil.

El incendio ha obligado a desalojar durante media horas las dependencias del ministerio del Interior en la calle Amador de los Ríos, 2 y en Paseo de la Castellana, 5.