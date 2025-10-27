Dos heridos, uno grave, tras volcar su coche en la A-4, a la altura de Aranjuez

Dos personas han resultado heridas, una de ellas grave, tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban por la A-4, a la altura de Aranjuez, y volcar sobre el techo, según han informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

A las 17:30 horas se ha recibido en el 112 el aviso del accidente, que se ha producido en el kilómetro 47 de la A-4.

Por causas que investiga Guardia Civil, el conductor del vehículo, un hombre de 61 años, se ha salido de la vía y ha volcado sobre el techo.

Como consecuencia del impacto, el hombre ha entrado en parada cardiorrespiratoria, que ha podido ser revertida por unos sanitarios que pasaban por el lugar hasta la llegada de Bomberos de la Comunidad de Madrid y Summa 112, y ha sido trasladado al hospital.

Su acompañante, una mujer 58 años, también ha sido atendida por los servicios sanitarios con policontusiones y se ha trasladado como trauma potencial al mismo centro hospitalario.

La Guardia Civil ha realizado control de tráfico, ya que el accidente ha provocado grandes retenciones en la zona, además de realizar la investigación.